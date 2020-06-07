حملات مكثفة على صيدليات القصير للتأكد من بيع المستلزمات الطبية والكمامات بالأسعار الرسمية

شنت ادارة تموين القصير بالتنسيق مع الإدارة الصحية، حملة مكثفة على جميع الصيدليات بالمدينة، حيث شمل المرور على عدد كبير من الصيدليات بشارع الجمهورية وشارع العاشر من رمضان وشارع ٦ أكتوبر ومناطق شنيشن والأمل، للتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات وبيعها بالأسعار الرسمية طبقا لفواتير الشراء.





يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على منافذ البيع والصيدليات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات.





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فى السياق ذاته، أكد مسئولو الرقابة التموينية، أن الحملات تأتى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى لجشع التجار ومحاربة السوق السوداء، والتعامل بحزم مع المخالفين.

كانت الوحدة المحلية تابعت التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات بالمنشآت الحكومية والخاصة والأسواق ومنافذ البيع.