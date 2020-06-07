عيد ميلاد راغب علامة.. حكاية خلافاته مع أحلام وانسحابه من آراب ايدول

يحتفل اليوم الفنان راغب علامة بعيد ميلاده، حيث إنه صاحب لقب سوبر ستار ، وذات صوت يمتلئ بالبهجة، اذ ارتبط ظهوره بالطاقة الايجابية التي يبثها في جمهوره .





يكمل راغب علامة اليوم عامه 57 ، فهو من مواليد 7 يونيو عام 1962، في بلدة الغبيري بـ بعبدا، لعائلة مسلمة شيعية ويحمل الجنسة الكندية.





قبل زواجه من ام اولاده جيهان علامة التي انجب منها ابناءه خالد ولؤي، تزوج من فتاة فرنسية – لبنانية ولم يكتب لتلك الزيجة الاستمرار سوى عامين.





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قدم راغب علامة خلال مسيرته الفنية 19 البوما غنائيا ، اخرهم البوم " حبيب ضحكاتي" الذي طرح في 2014.





بجانب الغناء ، شارك راغب علامة عضوا بلجنة تحكيم في 3 مواسم من برنامج " اراب ايدول" ثم انسحب بسبب خلافاته مع الفنانة الاماراتية احلام اذ وصل الأمر بينهما لتراشق الالفاظ والاتهامات عبر البرامج.





ثم انضم راغب علامة لـلجنة " اكس فاكتور" بجانب مواطنته اليسا و دنيا سمير غانم، وثم تصالح مع أحلام وتشاركا سويا في برنامج " ذا فويس".



