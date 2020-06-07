السجيني: مشروع قانون مجلس الشيوخ به قدر كبير من التوازن.. فيديو

قال أحمد السجينى أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إنه لا يوجد نظام انتخابي في العالم يمكن وصفه بالنظام القياسي أو الأمثل، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم بشأن مجلس الشيوخ به قدر كبير من التوازن.





وأضاف " السجينى " ، عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج " صباح الورد " ، المذاع على فضائية " ، تن " ، أن وسائل التهوية في قاعة الجلسة جيدة جدا، وهناك مراعاة لمسافات التباعد الاجتماعي، مع تحديد أماكن لجلوس النواب ، معقبا: "المجلس سلطة ولازم يستمر".





وأشار أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب ، إلى أن هناك فئات تم تعديل نسبتها فى المشاركة النيابية مثل المرأة على سبيل المثال أصبحت نسبتها 25% .





أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، أنه من واجبنا عمل تعديلات لقانون مجلس النواب ، وانتهى الأمر بالإعلان أن العدد فى مجلس الشيوخ 300 نائب سيكوت الثلث لنظام القائمة المغلقة، والثلث الآخر للنظام الخارجى، والثلث الأخير للتعيين من قبل رئيس الجمهورية. وتابعبالإعلان



