وكيل مجلس النواب يكشف تفاصيل استحداث مجلس الشيوخ

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن انتخابات مجلس النواب ستقام في موعدها، لافتاً إلى أنه من المقرّر إلغاء إجازة البرلمان لإصدار العديد من التشريعات.





وتابع "وهدان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" مشروع ائتلاف دعم مصر يقدم مقترحًا يتضمن 50% فردي ومثلهم قوائم، بانتخابات مجلس النواب، بينما مجلس الشيوخ فسيكون مقسم على ثلاثة أجزاء، ثلث فردي وثلث قائمة والثلث الأخير بالتعيين.





وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مجلس الشيوخ سيضم شخصيات تكنوقراط صاحبة خبرات كبيرة.





ويستعد ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" برئاسة النائب عبد الهادى القصبى للتقدم بتعديلات على قانون مجلس النواب بالتزامن مع إقتراب إجراء الإنتخابات البرلمانية خلال العام الحالى





وتنص التعديلات التى أعدها ائتلاف "دعم مصر" على قانون مجلس النواب على أن تشكيل مجلس النواب يكون من خلال انتخاب 50% من أعضاء المجلس بنظام القائمة و50%؜ منهم بنظام الفردي.





و تضمنت تعديلات قانون مجلس النواب أيضا استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها و على رأسها نسبه الـ 25% ؜ للمرأة تعزيزا لمشاركه المرأة في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها.



