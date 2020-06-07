AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وكيل مجلس النواب يكشف تفاصيل استحداث مجلس الشيوخ

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:07 ص
سليمان وهدان
سليمان وهدان
Advertisements
حمزة شعيب
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن انتخابات مجلس النواب ستقام في موعدها، لافتاً إلى أنه من المقرّر إلغاء إجازة البرلمان لإصدار العديد من التشريعات.

وتابع "وهدان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" مشروع  ائتلاف دعم مصر يقدم مقترحًا يتضمن 50% فردي ومثلهم قوائم، بانتخابات مجلس النواب، بينما مجلس الشيوخ فسيكون مقسم على ثلاثة أجزاء، ثلث فردي وثلث قائمة والثلث الأخير بالتعيين.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مجلس الشيوخ سيضم شخصيات تكنوقراط صاحبة خبرات كبيرة.

ويستعد ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" برئاسة النائب عبد الهادى القصبى للتقدم بتعديلات على قانون مجلس النواب بالتزامن مع إقتراب إجراء الإنتخابات البرلمانية خلال العام الحالى

وتنص التعديلات التى أعدها ائتلاف "دعم مصر" على قانون مجلس النواب على أن تشكيل مجلس النواب يكون من خلال انتخاب 50% من أعضاء المجلس بنظام القائمة و50%؜ منهم بنظام الفردي.

و تضمنت تعديلات قانون مجلس النواب أيضا استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها و على رأسها نسبه الـ 25% ؜ للمرأة تعزيزا لمشاركه المرأة في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعم مصر يتقدم غدا بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد النواب

300 عضو ينتخب ثلثهم فرديا والآخر بالقائمة والأخير بالتعيين .. دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ

50 % ؜قائمة و 50% ؜فردي.. «دعم مصر» يتقدم بتعديلات على قانون مجلس النواب

أعضاء الحكومة غير مسئولين أمامه.. تعرف على صلاحيات مجلس الشيوخ وفقا للدستور

التجمع: مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات النواب نتاج حوار مجتمعى بين الأحزاب

الحركة الوطنية تؤيد مشروع قانون مجلس الشيوخ والنواب

ترشيحاتنا

محمد صلاح يدخل قائمة المشاهير الأعلى دخلا في العالم.. تعرف على دخله

عقد سيف فاروق جعفر .. شوبير: إذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل

محدش يقدر يهوّب.. أحمد موسى: مصر تؤمن مصالحها على بعد 200 كيلو في البحر المتوسط

القماش خطر | أخصائي صيدلة إكلنيكية: الكمامة N95 أفضل في الوقاية

98% نسبة النجاح في أولى و2 ثانوي | وحجب 25 ألف نتيجة.. تفاصيل

إسود زي أبوه .. كيف تعرض ابن محمد رمضان للتنمر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب حكم قضائي ضد شاب اغتصب فتاة في الهند .. صور

بـ 2 جنيه.. زيوت طبيعية تعالج آلام الظهر في دقائق

تحدوا إجراءات كورونا.. حفل بريطاني مخالف داخل الغابات يتسبب في حوادث خطيرة