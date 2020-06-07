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حوادث

ضبط 6 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجهم بالقليوبية

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:09 ص
السجن
السجن
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 6 عاطلين وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة قبل ترويجهم على عملائهم احيل المتهمين للنيابة فأمرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق وتولت التحقيق.
تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجي المخدرات.
وتبين تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط سيد ا ع عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية بخزينتها 5 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 250 جنيها وهاتف محمول.  

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط نادر ص  ا عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار بخزينتها 14 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن 150 جراما ومبلغ 550 جنيها وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات.
كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط محمد ف  ع  عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن مطموسة والأرقام و3 طلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن 480 جراما ومبلغ 490 جنيها وهاتف محمول.
وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز كفر شكر من ضبط محمود م  ح عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و 2 طلقة من ذات العيار وكميه من نبات البانجو المخدر 250 جراما ومبلغ 170 جنيها وهاتف محمول.
كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخانكة من ضبط عطية ع  ا عاطل وبحوزته كميه من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 175 جراما ومبلغ مالى 105 جنيهات وهاتف محمول.
وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخصوص من ضبط احمد ع  ع   عاطل وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى 130 جنيها وهاتف محمول تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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