شاب ينتحر شنقا فوق سطح منزله لمروره بحالة نفسية بقليوب

شهدت منطقة ميت نما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا حيث انتحر شاب شنقا فوق سطح منزله لمروره بأزمة نفسية وإصابته بالاكتئاب.





تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.





تلقت أجهزة الأمن فى القليوبية إخطارا من العميد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة علاء الدين م ع 29 سنة عامل مقيم ميت نما مركز قليوب وانتحاره شنقا.





وتبين من المعاينة أنه الجثة معلقة بحبل مثبت بين جدارين أعلى سطح العقار محل سكنه المتوفى ولم يستدل على سبب الوفاة.





بسؤال شقيقه عامل مقيم ذات الناحية قرر أن شقيقه يخضع للعلاج من مرض الاكتئاب منذ فترة ولم يشتبه جنائيا في الوفاة واخطرت النيابة فتولت التحقيق.