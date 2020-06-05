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حوادث

ضبط 4 تشكيلات عصابية فى حملة أمنية بالقليوبية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:19 ص
تشكيلات عصابية
تشكيلات عصابية
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إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط 4 تشكيلات عصابية للاتجار فى المواد المخدرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والاستروكس والفودو قبل ترويجهم على عملائهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بضبط 4 تشكيلات عصابية للاتجار فى المواد المخدرة.

وتبين أن التشكيل الأول فى ثان شبرا الخيمة حيث تم ضبط كل من بدر ص ص 29 سنة عاطل واحمد م ح  27 سنة عاطل وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن 200 جرام ومبلغ مالى 1125 جنيه و2هاتف محمول وسلاح ابيض " مطواه "  ، كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الخانكة من ضبط محمود ا ش " عاطل والباشا ك ب " عاطل وبحوزتهما كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 500 جنيه و2هاتف محمول .

والتشكيل الثالث حيث تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شبين القناطر من ضبط كل من احمد ف ف  20 سنة عاطل واسلام ف ل  18 سنة عاطل وبحوزتهما كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى 360 جنيها  و2هاتف محمول، وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط صلاح ح ص  عاطل وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر تزن 350 جراما ومبلغ 490 جنيها وهاتف محمول  ودسوقى ح ح  20 سنة عاطل وبحوزته كمية من الفودو المخدر تزن 40 جراما ومبلغ مالى 105 جنيهات وهاتف محمول تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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