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حوادث

شركة للصناعات الدقيقة .. السيطرة على حريق فى مصنع بشبرا الخيمة

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:09 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب في شركة للصناعات الدقيقة بترعة الاسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بنشوب حريق في شركة للصناعات الدقيقة بترعة الإسماعيلية. 

وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية وانتقل المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بسيارات اطفاء وتمت السيطرة علي الحريق.

وتبين من المعاينة الاولية نشوب الحريق علي مساحة 500 متر بمجموعة من الهيش والاخشاب وان الشركة ليس بها اعمال او عمال منذ 10 سنوات تقريبا.

وامتد الحريق الي 5 سيارات كانوا بجوار سور الشركة وتم اخماده ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
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