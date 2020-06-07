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فن

طرحه خلال أيام.. كليب كورونا فيروس يجمع محمد سامي ومحمد رمضان

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:28 ص
محمد رمضان ومحمد
محمد رمضان ومحمد سامي
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شروق ابراهيم
انتهى المخرج محمد سامى من تصوير كليب أغنية "كورونا فيروس" للنجم محمد رمضان، فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من فى تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة فى الكليب المقرر طرحه خلال ايأم قليلة على يوتيوب.

ويسجل "كورونا فيروس" الكليب الثانى الذى يتعاون فيه محمد سامى مع محمد رمضان فى الكليبات، بعدما قدما سويًا كليب "رايحين نسهر" الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت نسبة مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 ملايين مشاهدة حتى الآن، حيث عاد به سامى إلى إخراج الكليبات بعد سنوات من الغياب.

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وقدم محمد سامى ومحمد رمضان مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا ساحقًا على جميع النواحى، وشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامى.
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