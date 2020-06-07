طرحه خلال أيام.. كليب كورونا فيروس يجمع محمد سامي ومحمد رمضان

انتهى المخرج محمد سامى من تصوير كليب أغنية "كورونا فيروس" للنجم محمد رمضان ، فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من فى تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة فى الكليب المقرر طرحه خلال ايأم قليلة على يوتيوب.





ويسجل "كورونا فيروس" الكليب الثانى الذى يتعاون فيه محمد سامى مع محمد رمضان فى الكليبات، بعدما قدما سويًا كليب "رايحين نسهر" الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت نسبة مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 ملايين مشاهدة حتى الآن، حيث عاد به سامى إلى إخراج الكليبات بعد سنوات من الغياب.





اقرأ أيضا:





