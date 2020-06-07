فنانون تعرضوا للتنمر.. آخرهم محمد رمضان





ابن محمد رمضان





تعرض ابن محمد رمضان، الصغير للتنمر بعدما نشر رمضان صورة جمعتهما سويًا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث كليباته الغنائية.

بينما علقت إحدى المتابعات قائلة: "إسود زي أبوه .. المصيبة ان محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".

ورد محمد رمضان ،عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيسبوك” قائلًا: "انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي .. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".





شقيقة محمد رمضان





ردت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان على تنمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد صور زفافها.

وقالت إيمان عبر حسابها على تويتر:"‏في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا أن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تاذوا حد بكلامكم".





نشرت إيمان رمضان شقيقه محمد رمضان مجموعة من صور حفل زفافها عبر حسابها الشخصي انستجرام.

وعلقت إيمان رمضان علي الصورة قائلة : " الحمدلله .. الذى بنعمته تتم الصالحات ان شاء الله مع بعض العمر كله".







حمادة هلال





تعرض الفنان حماده هلال لحملة سخرية وتنمر من قبل عدد من متابعي تويتر بسبب تسمية نفسه في تعريف البروفايل الخاص به " مطرب ومغني" وهو ما اثار الجدل.

وعلى هذا الاساس تصدر حماده هلال لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر حينها، وتساءل الكثيرين " ازاي مطرب ومغني".





أبناء دعاء فاروق





نشرت الإعلامية دعاء فاروق عبر حسابها الشخصى على موقع الصور إنستجرام صورا تجمعها بأولادها وجاءت بعض التعليقات مهاجمة لها بسبب ارتداء ابنتها بنطلون مقطع ولا ترتدى الحجاب وتنمر البعض على شكل أولادها وأنهم لا يشبهونها.

عدلت دعاء فاروق التعليق على الصور وكتبت لمتابعيها "من فضلكم بمنتهى الأدب والأخلاق اللي في الدنيا.. ممنوع منعا باتا التعليق على لبس أي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي".

وأضافت "إذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل إنما كل حد يدخل ينظر علي ولادى وعلي لبسهم ده مش مقبوووول ... انا حرة احط صور ولادى علي صفحتي للذكري ولتسجيل اللحظة انما مش من حق مخلوق يدخل يناقشني في شكلهم او لبسهم وبعد إذن حضراتكم اللي كاتبه أو كاتب تعليق من هذا القبيل يدخل يمسحه بهدوء لان اي تعليق من هذا القبيل هعمل بلوك فورا ولكم مطلق الحرية انكم تعملوا انفولو للأكونت بتاعي".

وتابعت "محدش بيستحمل علي عياله الهفوه .. وانا مش بستحمل ... ربوا عيالكم انتو بالطريقة اللي تحبوها ومالكوش دعوة بعيال حد تاني حتي لو عيال أختك ... شكررررررا".

وفى النهاية كتبت: "مرة تانية بشكر كل اللي بيقول كلمة محترمة واللي بيعلق تعليق لطيف واللي بيحافظ على مشاعر الغير".





هيثم أحمد زكي





تعرض الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، للتنمر طوال فترة حياته، حيث قام بعض المتنمرون بإرسال رسائل قاسية له من بعض المتابعين، مثل قول البعض اللي خلف مات عادي.

بينما انفعلت الفنانة درة عقب قراءتها لهذه الرسائل، وعلقت من خلال حسابها الشخصي على الفيسبوك قائلة: "بمنتهى الأسف بنشر هذا وعمري اصلا ما كنت أعبر على آرائي كثيرا على السوشيال ميديا ولكن يجب ان ندين الكائنات الحقيرة القاسية المتنمرة التي تختبئ وراء أجهزة لتسيئ للآخرين وتجرحهم دون ان يستطيع احد ايقافهم عن ما يفعلون ..لماذا يتحمل إنسان بدون ذنب كل هذه الإساءة المعنوية؟ على مدار سنين؟ هل الفنان مكون من حديد؟ ".





واختتمت حديثها: "أليس من لحم ودم وقلب ينبض وعروق ودورة دموية ومخ وأعصاب ومشاعر.. ليه هيثم كان لازم يتحمل ده سنين وحدته ؟ ليه كلنا لازم نتحمل هؤلاء الأشخاص؟ ارجوكم اللي ما يعجبوش فنان يكتفي بعدم مشاهدته ومتابعته! هو ما دخلتش بيتك بالغصب وما اخدش منك حاجة..هيثم أحمد زكي كان كتله من الجمال وانت كتله من القبح.. ربنا رحمه من أمثالكم".





نادين نجيم





ردّت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، على سخرية وتنمر الجمهور على بشرتها التي بدت منهكة في إحدى الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت "نادين" قائلة: "شو هالتعليقات في بشرة بلا مسام .. في بشرة ما بتتعب بالعادي هيدا شيء طبيعي انا ماني شايفة غلط ولازم ننبسط بشكلنا مين قال إني كاملة مش معقول فكرت في شي .. يخرب بيتكم".

اعتمدت نادين علي الظهور بمكياج صاخب متناسق مع ملامحها وارتكز على طلاء الشفاه باللون الأحمر، كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة بترك شعرها منسدلًا .

وعلقت بعض الفتيات علي الصورة قائلين: "بنات شوفوا بشرة نادين نسيب نجيم بدون فلتر.. لما دي بشرة نادين.. أنا بقي تاعبة نفسي ليه!!".

علا رشدي

ردت الفنانة علا رشدى على إحدى المتابعات ، التى قامت بالتعليق على صورتها بشكل غير لائق ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير " إنستجرام " .

وعلقت المتابعة على إحدى صور الفنانة علا رشدى قائلة : "وحشة جدا، اعملي لك شوية عمليات في ايه بس".

لترد علا على التعليق قائلة : "حضرتك مش مجبرة إنك تتابعي صفحتي ولا تشوفيني، وأنا هفضل على طبيعتي، لأن دا شكلي وأنا فخورة وراضية وبحبه من غير أي عمليات".

شريف منير

نشر الفنان شريف منير، في إحدى المرات صورة له أثناء وجوده على حمام السباحة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وخلال تلك الفترة تلقى شريف منير، العديد من التعليقات على الصورة ، إلا أن متابع علق قائلًا: "كبرت في السن بس ما شاء الله، زي القمر".

الأمر الذى دفع شريف منير يرد عليه قائلًا: "لما حضرتك تلاحظ حاجة على أي حد وممكن تضايقه خليها جواك، يعني بلاش تشوف حد مثلًا وتقوله ياه أنت تخنت أوي، أو ياه مالك خاسس كده، مش يمكن عنده السكر مثلًا، أو مالك كبرت كده"؟ .. ده كلام ساعات بيضايق حتى لو حقيقي، تحياتي".

إنجي وجدان

تعرضت إلى التنمر بسبب وزنها لكنها أكدت أنها ليست منزعجة من التعليقات التي تسخر من وزنها الزائد، حيث ردت على إحدى المتابعات والتي كانت قد عبرت عن انزعاجها من السخرية من جسمها ومن التعليقات التي تصل لإنجي حول هذا الأمر.

وغردت إنجي وجدان قائلة: "‏‎شكرا ليكي بجد بس عايزة اقولك انت كده اديتلهم اكبر من حجمهم لان في ناس بتحب تشتم بس و في ناس غلاوية".

وأضافت: "انا قريت الكومنتات وشفت قد ايه في ناس محترمة و جميلة حتى اللى مش بيحبوني كانوا محترمين، الباقي دول مش مهمين خالص على فكرة لانهم كده كده مش هيعملوا غير كده".