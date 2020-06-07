تسجيل صوتي وصورة مسربة وعلاج مستورد.. ماذا حدث لـ رجاء الجداوي خلال ١٥ يوما في العزل

رجاء الجداوي مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي كورونا المستجد، وأثارت جدلا واسعا علي مواقع السوشيال ميديا لا يقل عن حجم نجوميتها، وفيما يلي سنتعرف على تفاصيل 15 يوما قضتهم الفنانة رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية. منذ وصولمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية ، فجر اليوم الأول لعيد الفطر المبارك ومنذ حوالي 15 يوما إثر إصابتها بفيروسالمستجد، وأثارت جدلا واسعا علي مواقع السوشيال ميديا لا يقل عن حجم نجوميتها، وفيما يلي سنتعرف على تفاصيل 15 يوما قضتهم الفنانةداخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.





عزل رجاء الجداوي في غرفة 122

وهو الدور المخصص لعزل الشخصيات العامة ويطلق عليه " VlP ”، ولكن لا تختلف به الخدمة الطبية عن باقي حجرات العزل داخل المستشفى، حيث تحرص الأطقم الطبية علي تقديم نفس الخدمة العلاجية لجميع المرضي النزلاء سواسية. الفنانة القديرة رجاء الجداوي، فور وصولها إلى مستشفى العزل بأبو خليفة في الإسماعيلية تم عزلها داخل غرفة ١٢٢ بالدور الثاني،





وهو ما أثار استياء البعض حيث تزامن عزل رجاء الجداوي مع وفاة طبيب مصابا بكورونا، لم يتم عزله بحجة عدم توافر مكان داخل المستشفى.





دخول رجاء الجداوي العناية المركزة

بعد بأيام تدهورت حالة الفنانة رجاء الجداوي ودخلت العناية المركزة بعدما تأخرت حالتها الصحية، وهو الأمر الذي اصاب محبين الفنانة المصرية بحالة قلق شديدة جراء تدهور حالتها الصحية.





المحطة الأكثر جدلا في اصابة رجاء الجداوي بكورونا

وكانت المحطة الأكثر جدلا خلال رحلة علاج رجاء الجداوي، تسريب صورة من داخل حجرتها تجمعها مع الدكتور علي حطب مدير المستشفي والذي ظهر فيها دون ارتداء طاقم العزل الوقائي كاملا، وهو ما أثار جدلا كبيرا انتهي بتقديم النائبة داليا يوسف استجوابا بالبرلمان بهذا الشأن، وهو ما أحدث خلافا بين الأطقم الطبية المعاونة بالمستشفي بشأن تسريب الصورة.





تسجيل صوتي للفنانة رجاء الجداوي

وتداول تسجيل صوتي للجداوي من داخل مستشفي العزل، كان محطة أخري قالت فيه: "مصر اديتني كتير وعملت اسم " رجاء الجداوي"، أنا مش في جناح خاص ولا حاجة، وكلنا هنا بنتلقي الرعاية الطبية والاهتمام من خلال بروتوكول علاجي، حبوا نفسكم وأولادكم وحبوا بلدكم، خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده".





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شائعة وفاة رجاء الجداوي

شائعة وفاة رجاء الجداوي، كان الأكثر ألما لها ولأفراد أسرتها ومحبيها خلال فترة العزل الطبي بالإسماعيلية، وترك أثرا نفسيا عليها كبيرا خاصة وأنها كانت تتلقي الاتصالات الهاتفية التي كانت تنقل لها كا ما هو متداول عن حالتها الصحية خلال الأيام الماضية.





واستقرت حالة رجاء الجداوي بعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي الموصل بسباب - جهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.





وأكدت المصادر، أن الفنانة الكبيرة تلقت علاجا لرفع المناعة مستورد من الخارج و3 آخرين في العناية المركزة بالمستشفى لليوم الرابع على التوالي، تحت إشراف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة.