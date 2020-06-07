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محافظات

تحويل المستشفى التعليمي بالمنوفية إلى عزل لحالات كورونا.. والجامعة للطوارئ

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:53 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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محمد امين
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات الكفيلة لمحاصرة فيروس كورونا بحضور نائب المحافظ وكيل وزارة الصحة،  ووكيل مديرية الشئون الصحية، وعميد كلية الطب، والمدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، ومدير مستشفى الباجور.


وتم استعراض موقف المحافظة فى مواجهة فيروس كورونا من حيث أعداد المصابين والمتعافين وتم مراجعة جميع الإجراءات المتبعة للتأكد من مطابقتها لتعليمات وزارة الصحة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشغيل مستشفى جامعة المنوفية ومستشفى جراحة المخ والأعصاب بميت خلف لاستقبال حالات الطوارئ وذلك لاستيعاب مرضى الطوارئ، حيث تم الاتفاق على تحويل مستشفى شبين الكوم التعليمى الى مستشفى عزل بكامل طاقتها.

كما وجه محافظ المنوفية وكيل مديرية الشئون الصحية بتدعيم مستشفى الباجور بأطباء طوارئ باطنة وصدر واستقبال جميع حالات كورونا.

وفي نهاية الاجتماع أثنى محافظ المنوفية على الدور البطولى للأطقم الطبية فى التعامل مع الأزمة، ومؤكدًا على تقديم كل أوجه الدعم الكامل لهم منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوجيه الأولوية الكاملة لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم هذه الفئة باعتبارها الصف الأول في مكافحة الفيروس وتقديرا لدورهم وتضحياتهم وتسجيل هذه الأدوار البطولية لهم ليشهد التاريخ لهم بذلك.
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