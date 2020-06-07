سحب 534 رخصة قيادة لمخالفة ارتداء الكمامات الطبية بالمنوفية
الأحد 07/يونيو/2020 - 01:08 م
سحب 534 رخصة قيادة
قال إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم سحب 480 رخصة قيادة
لسائقي السيارات، في اليوم السادس على التوالى بجميع الطرق بنطاق المحافظة بإجمالى 415 مخالفة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
وأوضح محافظ المنوفية، أن المخالفات تم توقيعها لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأكد تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
وكان مدير إدارة مرور المنوفية، وجه بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن ارتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.