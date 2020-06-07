AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سحب 534 رخصة قيادة لمخالفة ارتداء الكمامات الطبية بالمنوفية

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:08 م
سحب 534 رخصة قيادة
سحب 534 رخصة قيادة
Advertisements
محمد امين
قال إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم سحب 480 رخصة قيادة لسائقي السيارات، في اليوم السادس على التوالى بجميع الطرق بنطاق المحافظة بإجمالى 415 مخالفة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.




وأوضح محافظ المنوفية، أن المخالفات تم توقيعها لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وأكد تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.


وكان مدير إدارة مرور المنوفية، وجه بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن ارتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراءات رادعة للمخالفين.. محافظ المنوفية يتابع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات

لعدم ارتداء الكمامة.. محافظ المنوفية يعلن سحب 86 رخصة قيادة لسائقي السيارات

في أسواق المنوفية.. بائعون بلا كمامات والزحام يسيطر على الشوارع

خلال يوم واحد ..سحب 143 رخصة قيادة لعدم ارتداء الكمامة في المنوفية

شاهد.. طفل وحماره يرتديان الكمامة خوفا من كورونا

لعدم ارتداء الكمامات.. محافظ المنوفية: سحب 330 رخصة قيادة خلال ثلاثة أيام

ترشيحاتنا

متأثرا بكورونا .. تفاصيل وفاة محمد الفولي أستاذ بطب بنها

توفى بكورونا.. محافظة القاهرة تنعى رئيس هيئة النظافة

كلاكيت تاني مرة.. وفاة بقرة حامل في الهند بسبب تناولها طعاما مفخخا.. صور

في عيد ميلادها.. 5 معلومات عن ميار الغيطي

لينا الفيشاوي بإطلالة عصرية على إنستجرام.. صور

غضب بريطاني.. أخطاء فادحة من بوريس جونسون في التعامل مع أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back في مصر.. صور

فوائد الكمامة النحاسية.. البسها وانت مطمن

قبلات وأحضان.. جلسة تصوير لـ نادين نسيب نجيم مع ابنتها