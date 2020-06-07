سحب 534 رخصة قيادة لمخالفة ارتداء الكمامات الطبية بالمنوفية

وأوضح محافظ المنوفية، أن المخالفات تم توقيعها لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.



