إعفاء 3 فئات من قرار إيقاف تراخيص البناء في المنوفية.. تعرف عليها

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توجيه رقم (44) أوضح فيه أنه يقتصر القرار الصادر بشأن إيقاف تراخيص البناء بالمحافظة على مدن وأحياء المحافظة فقط لمدة ستة أشهر من تاريخه ولايسرى تطبيقه بالقرى والعزب والنجوع ويتم إستمرار إستصدار تراخيص البناء بها.





كما أشار الى إقتصار القرار على المبانى السكنية الخاصة بالمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية بدائرة المحافظة.





كما أكد على إستكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها بمدن وأحياء المحافظة الصادر بشأنها تراخيص بناء طالما تتوافر بها الإشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات ولا يوجد بها مخالفات .



