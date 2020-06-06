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محافظات

إعفاء 3 فئات من قرار إيقاف تراخيص البناء في المنوفية.. تعرف عليها

السبت 06/يونيو/2020 - 06:57 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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محمد امين
أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ  المنوفية توجيه رقم (44) أوضح فيه أنه يقتصر القرار الصادر بشأن إيقاف تراخيص البناء بالمحافظة على مدن وأحياء المحافظة فقط لمدة ستة أشهر من تاريخه ولايسرى تطبيقه بالقرى والعزب والنجوع ويتم إستمرار إستصدار تراخيص البناء بها. 


 كما أشار الى إقتصار القرار على المبانى السكنية الخاصة بالمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية بدائرة المحافظة. 

 كما أكد على إستكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها بمدن وأحياء المحافظة الصادر بشأنها تراخيص بناء طالما تتوافر بها الإشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات ولا يوجد بها مخالفات .

ويأتي ذلك في إطار  حرص اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والإلتزام بما تتضمنه القرارات والغاية من إصدارها ، وفى ضوء صدور القرار رقم (838 ) لسنة 2020 بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة بمدن وأحياء المحافظة لمدة ستة أشهر
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