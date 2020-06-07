AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إبراهيم سعيد: أزمة حمدي النقاز سببت قلقا للاعبين الأجانب في الزمالك ..فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:51 م
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
Advertisements
حسن العمدة
أكد إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن مسئولي القلعة البيضاء يعانون في الفترة الأخيرة فى قضايا اللاعبين الأجانب.

وقال إبراهيم سعيد، أثناء حديثه ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، أن "أزمة حمدي النقاز صدرت القلق داخل الزمالك من تكرارها، ومن الممكن أن تسبب فى تخوف بين اللاعبين الأجانب داخل الفريق".
 

وأضاف إبراهيم سعيد "الزمالك فريق كبير، ومثل هذه الأزمات من الممكن أن تؤثر بشكل كبير فى صفوف اللاعبين".

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الإسماعيلي السابق يهاجم ميدو: لم يقدم نفسه كمدرب.. فيديو

ما قولتلوش اديني فلوس.. محمد اليماني: حسام غالي تجاهل اتصالاتي لما كنت محتاج شغل..فيديو

كانت خطأ كبيرا.. محمد اليماني يصف عودته للزمالك بعد احترافه في بلجيكا.. فيديو

الأهلي يحدد 3 شروط للتعاقد مع اللاعبين الأجانب في الميركاتو الصيفي .. فيديو

مجدي عبدالغني يهاجم اتحاد الكرة بسبب تجاهل الجمعية العمومية ..فيديو

اتحاد الكرة يوضح مصير بند تقليص اللاعبين الأجانب في الدوري .. فيديو

ترشيحاتنا

الأزهر: بيع المتعافى من كورونا بلازما دَمِه حرام شرعا

كورونا حرمت العريس من الدخلة .. فض فرح شعبي في قرية بطوخ .. صور

السيسي لـ رئيس وزراء إيطاليا: لابد من إنهاء فوضى الجماعات الإجرامية والميليشيات في ليبيا

تكريم للأسطورتين .. ماجد العربي يكتسح الخطيب في استفتاء الفيفا بنسبة 80.1%

الأسد الأعور .. لقطات مذهلة لأسد فقد عينه في صراع وحشي .. صور

لماذا الكلاب نجسة .. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

الرابع في الطريق.. صفقة جديدة من الأهلي إلى بيراميدز

خالد الغندور ينشر صور تحليل PCR الخاص به للكشف عن فيروس كورونا.. شاهد

بسبب حمدي النقاز.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة

أخبار الرياضة السعودية .. رسالة سلام من تركي آل الشيخ..وتصريحات مدرب الهلال

لا للإساءة والتجريح.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمشجعي كبار أندية الدوري السعودي

خالد الغندور يمسح تحاليل كورونا بعد نشرها على الفيسبوك.. صور

أخبار الزمالك | بشرى سارة للجماهير.. ورفض منح الأهلي لقب الدوري .. وكاسونجو خارج النادي

إثارة البلبلة.. طارق يحيى: الزمالك مضطهد ولابد من فتح تحقيق فى تسريب عقود لاعبيه

أخبار النادي الأهلي.. محمد الشناوي يحمل شارة القيادة.. انتقال لاعب جديد لبيراميدز.. وصفقة موليكا مهددة

مخاوف من فسخ عقودهم.. مستحقات ساسي وبن شرقي وأوناجم عن أبريل ومايو أزمة جديدة تضرب الزمالك ..فيديو

بشرة سارة لجماهير الزمالك.. أشرف بن شرقي وأنواجم مستمران مع الزمالك

تكريم للأسطورتين .. ماجد العربي يكتسح الخطيب في استفتاء الفيفا بنسبة 80.1%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. 10 إطلالات لريم البارودى تثير الجدل

دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على صحة الرجال

الوقاية من أمراض القلب أبرزها.. فوائد صحية تعود على المتبرعين بالبلازما لمصابي كورونا