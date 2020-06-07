إبراهيم سعيد: أزمة حمدي النقاز سببت قلقا للاعبين الأجانب في الزمالك ..فيديو

أكد إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن مسئولي القلعة البيضاء يعانون في الفترة الأخيرة فى قضايا اللاعبين الأجانب.
وقال إبراهيم سعيد، أثناء حديثه ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، أن "أزمة حمدي النقاز صدرت القلق داخل الزمالك من تكرارها، ومن الممكن أن تسبب فى تخوف بين اللاعبين الأجانب داخل الفريق".
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وأضاف إبراهيم سعيد "الزمالك فريق كبير، ومثل هذه الأزمات من الممكن أن تؤثر بشكل كبير فى صفوف اللاعبين".
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا.