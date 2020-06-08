تفشي كورونا بالهند.. تسجيل نحو 10 آلاف إصابة خلال24 ساعة

بعد تسجيلها ارتفاعًا في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية، واصلت الهند هذا الارتفاع اليوم، بنتائج لا تخلتف كثيرًا عن الأيام الماضية، في ذروة لتفشي المرض بالبلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه جرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9983 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد -كوفيد19-.





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وأضافت الوزارة الهندية، إنه جرى تسجيل وفاة 286 حالة بالمرض الوبائي.





وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 7135، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 256611 ألف إصابة، وحالات الشفاء 124095.





ووفق الارتفاعات الأخيرة، تواصل الهند احتلال المركز الخامس عالميًا، مع ارتفاع الحالات بها، متجاوزة دول الوباء التي كانت الأكثر تفشيًا كإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران.





ومع ارتفاع الاصابات بهذا الشكل، أعلنت الهند تمديد حالة الحظر والإغلاق حتى 30 يونيو، إلا أنها ستخفف القيود في المناطق التي تشهد تحسنًا.



