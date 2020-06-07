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أخبار العالم

المركز الخامس عالميا.. إصابات كورونا تصل إلى مرحلة خطيرة فى الهند

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:55 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
في منحنى خطير للإصابات، أعلنت الهند عن ارتفاع خطير في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، داخلة على ما يبدو في ذروة انتشار المرض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت السلطات الهندية، إنه جرى تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الحالات المسجلة حتى الآن، 246628 ألف حالة، وهو ما يدخل الهند إلى مربع دول الانتشار الكبير للمرض.

ووفق الارتفاعات الأخيرة، تحتل الهند بذلك المركز الخامس عالميًا، مع ارتفاع الحالات بها، متجاوزة دول الوباء التي كانت الأكثر تفشيًا كإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألماني وتركيا وإيران.

وتوفي في الهند بسبب الفيروس 6929 شخصا، منهم 287 شخصا في يوم.

ومع ارتفاع الاصابات بهذا الشكل، أعلنت الهند تمديد حالة الحظر والإغلاق حتى 30 يونيو، إلا أنها ستخفف القيود في المناطق التي تشهد تحسنًا.
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