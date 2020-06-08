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فن

100 وش .. أغنية مليونير تتخطى حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
حققت أغنية مليونير الخاصة بمسلسل "بــ100 وش" حاجز العشرة ملايين مشاهدة عبر قناة شركة العدل جروب على YouTube.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

الأغنية من كلمات شندى وكنكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل وغناء المدفعجية ونيللي كريم وآسر ياسين.

مسلسل بـ 100 وش بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى

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