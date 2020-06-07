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فن

في أول تعليق على أخبار زواجها.. نيللي كريم: أنا في الجونة

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:09 م
نيللي كريم
نيللي كريم
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نبيل العدوى
تحدثت الفنانة نيللي كريم لأول مرة عن اخبار زواجه المتداولة مؤخرا، وقالت: «حاليا أنا في الجونة»

وكشفت نيللي كريم تفاصيل ما تم تناقلته مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وقالت إنها لم تتزوج حتى الآن.

وأكدت نيللي كريم أنها تعيش علاقة حب ولكن لم تتكلل بعد بالإرتباط، حسبب تصريحاتها لـ لبرنامج «ET بالعربي».

وعن سر استقرارها في الجونة والربط بينه والزواج قالت إنها متواجدة هناك لقضاء إجازة، وأشارت إلى أن بناتها ووالدتها متواجدين معها أيضا منذ سفرها بعد انتهاء موسم رمضان الماضي.

قدمت نيللي كريم خلال موسم رمضان الماضي "بـ 100 وش" وجسدت شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

 مسلسل بـ 100 وش تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020. 

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