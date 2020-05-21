مسلسل بـ ١٠٠ وش الحلقة 28.. العصابة تبيع ممتلكاتها قبل السفر إلى سويسرا

بدأت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بتخطيط العصابة لعملية النصب الجديدة، وقاموا بتزوير البطاقة الشخصية للورثة.





وعلى الجانب الآخر بدأ أفراد العصابة ببيع كل ممتلكاتهم لكي يجمعوا أموال للشخص الذي سيساعدهم للسفر إلي سويسرا بعد تحويل ال850 مليون إلي رصيد آسر ياسين.









مسلسل بـ "100 وش " بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



