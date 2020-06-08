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حوادث

فى حملة على الأسواق.. تحرير 33 محضرا و919 مخالفة متنوعة ورفع 160 طن قمامة بالقليوبية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:41 ص
مخالفة متنوعة
مخالفة متنوعة
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إبراهيم الهوارى
شنت مباحث التموين فى القليوبية بالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق اليوم الاثنين حملة مكبرة على الأسواق والمحلات تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بشن حملة لضبط الأسواق لضبط المخالفات وعلى الفور قامت حملة وأسفرت عن تحرير35 محضرا تموينيا من بينهم 5 محاضر بيع بسعر زيادة عن السعر المحدد و11 محضر حجب السلع عن الجمهور4 محاضر غش وبيع السلع الغذائية بدون ترخيص ومحضرين منتهى الصلاحية و11 محضر عدم حمل شهادة صحية.

كما تم ضبط ( 919 ) مخالفه بيانهم ( 65 اشغال طريق – 9 نظافة عامه – 253 بائع متجول – 331 ازاله فورية – 36 وصلات كهربائية – 47 إعلان مخالف – 124 فرش مؤقت – 8 فرش شاى – 45 إزالة تنده – 1 غلق ادارى ) ورفع 160 طن قمامة.

وكانت الإدارة العامة لمرور القليوبية قد شنت حملة موسعة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة أسفرت عن تحرير ٢١٤٦ مخالفة مرورية.
كما تم ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم وأحيل المتهمون للنيابة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتولت التحقيق.
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