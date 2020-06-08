فى حملة على الأسواق.. تحرير 33 محضرا و919 مخالفة متنوعة ورفع 160 طن قمامة بالقليوبية

شنت مباحث التموين فى القليوبية بالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق اليوم الاثنين حملة مكبرة على الأسواق والمحلات تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
كما تم ضبط ( 919 ) مخالفه بيانهم ( 65 اشغال طريق – 9 نظافة عامه – 253 بائع متجول – 331 ازاله فورية – 36 وصلات كهربائية – 47 إعلان مخالف – 124 فرش مؤقت – 8 فرش شاى – 45 إزالة تنده – 1 غلق ادارى ) ورفع 160 طن قمامة.
وكانت الإدارة العامة لمرور القليوبية قد شنت حملة موسعة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة أسفرت عن تحرير ٢١٤٦ مخالفة مرورية.
كما تم ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم وأحيل المتهمون للنيابة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتولت التحقيق.