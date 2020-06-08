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فن

زهقت من العيشة معاكي... إيمان العاصي بفيديو كوميدي مع ابنتها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:50 ص
ايمان العاصي
ايمان العاصي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة إيمان العاصي مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك

و ظهرت إيمان العاصي في فيديو كوميدي  وهي تلعب مع ابنتها قائلة :هتنامي امته، وترد ابنتها: زهقت من العيشه معاكي 
 
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وكانت إيمان العاصى قد اعتذرت عن عدم المشاركة في أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا. 

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها. 

وأكدت أنها تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، لأن في هذه النوعية من المسلسلات كل ممثل يكمل الآخر، لافتة إلى أن ما يهمها هو مضمون الشخصية التي تجسدها ومدى نجاحها.
@emanelassi

@rittajeissa87 ##ayyyyyyyyyuy

♬ original sound - emanelassi
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