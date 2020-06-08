تعافي 3 حالات من كورونا فى مستشفى ناصر بشبرا الخيمة

أعلن الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتى تم تخصيصها ضمن 13 مستشفى بالمحافظة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، تعافى 3 مرضى جدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 9 حالات شفاء.





وقال الدكتور أمير عادل أنه تم تعافي وخروج 3 حالات ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضي بالمستشفى والذين يبلغ عددهم 22 حالة حتى الآن ليصبح بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى 9 حالات.







ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بشبرا الخيمة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس.



وكان مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة قد أعلن سلبية العينة الأولى الخاصة به والخاصة بإصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن حالته مستقرة بشكل كبير بعد البدء في تناول بروتوكول وزارة الصحة الخاص لعلاج فيروس كورونا المستجد.



وأشار الى أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى.