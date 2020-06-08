مصطفى وزيرى: إعفاء كافيتريات وبازارات المتاحف والمواقع الأثرية من إيجارات يونيو ويوليو وأغسطس.. فيديو

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار ، إن تم يوم 22 مارس 2020 غلق جميع المناطق الاثرية بسبب جائحة فيروس كورونا .





واضاف مصطفي وزيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أنه خلال النصف الأخير من شهر مارس قمنا بعمل اجتماع وصدر عنة تخفيض 50% من القيمة الايجارية للكافيتريات .





واوضح مصطفي وزيري أنه تم إعفاء الكافيتريات والبازارات فى المتاحف والمواقع الأثرية من إيجارات يونيو ويوليو وأغسطس في المناطق التابعة للمجلس الاعلي للاثار .





وتابع : هناك مقترح تابع لوزارة السياحة والاثار بأن يكون هناك افتتاح جزىء لبعض المناطق الاثرية .





واستكمل أن متحف الغردقة افتتح يوم 29 الماضى ويعتبر أول متحف يفتتح بالشراكة مع القطاع الخاص .



