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تعليم

إجراء عملية جراحية لمريض مصاب بكورونا داخل مستشفى بنها التعليمى .. صور

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:49 م
عملية جراحية لمريض
عملية جراحية لمريض مصاب بكورونا
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إبراهيم الهوارى
نجح فريق طبى بمستشفى بنها التعليمى والمخصص لاستقبال حالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة القليوبية فى إجراء عملية فتق أريبى مختنق.


وقالت الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمى، إن العملية الجراحية أجريت لمريض يدعى أحمد ر ح " مصاب بفيروس كورونا ومحجوز داخل المستشفى.

وأشارت إلى أنه أجرى العملية كل من الأطباء محمد على زميل الجراحة العامة والدكتور نادى أحمد محمود استشارى الجراحة العامة ونائب رئيس قسم الجراحة والدكتور محمد سعيد اخصائى التخدير ومن تمريض العمليات جيهان فوزى محمد وشيرين عبدالنبى مبروك وصابر سليمان وكريمة عبد المقصود.

وأوضحت مدير مستشفى بنها التعليمي أنها لا تستقبل أى حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وناشدت المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى، حرصا على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى.


وأكدت الدكتورة أمنية توافر جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية مشيرة إلى أنه حتى الآن تم صرف ربع الكمية الموجودة بالمخزن فقط مؤكدة أن بابها مفتوح وهى فى مقدمة الصفوف للأطقم الطبية للقيام بدورهم الوطنى فى مكافحة فيروس كورونا.

إجراء عملية جراحية لمريض مصاب بكورونا داخل مستشفى بنها التعليمى .. صور
إجراء عملية جراحية لمريض مصاب بكورونا داخل مستشفى بنها التعليمى .. صور
إجراء عملية جراحية لمريض مصاب بكورونا داخل مستشفى بنها التعليمى .. صور
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