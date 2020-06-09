بإجمالي 255 حالة شفاء.. تعافي طبيب من كورونا بمستشفى الحجر الصحي بقها

أعلنت مستشفى قها المركزى للحجر الصحى والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خروج الطبيب تامر غريب بعد تعافيه من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 255 متعافيا حيث أثبتت التحليل خلوه من الفيروس مرتين متتاليتين.

وقالت الدكتورة أسماء عربي رئيس الفريق الطبى السادس بالمستشفى إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 255 شخصا مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.





من ناحية اخرى وجهت إدارة المستشفى رسالة شكر وتقدير للممرضة حنان أنور وقالت في بيانها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنها "ممرضة من الطراز الفريد تحمل على عاتقها مسئولية التسكين في المستشفى هذه الأيام.





واشادت المستشفى بمجهوداتها الكبيرة وتنظيمها الرائع رغم الظروف الصعبة والوضع غير المستقر للحالات وعمل متواصل في كل وقت ليل ونهار بنشاط رائع لا تعرف المستحيل ودوما هناك حل".





ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين بالفيروس فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.