نعمل على 5 أنواع.. كبير الأطباء في الصين يعلن موعد طرح أول لقاح لـ فيروس كورونا

أعلن كبير المستشارين الطبيين في الصين أن أول اللقاحات ضد مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يكون جاهزا في بداية الخريف المقبل.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الدكتور زونج نانشان، الذي تم تعيينه لقيادة حرب البلاد ضد كوفيد-19، إنه بعض اللقاحات التي طورها العلماء الصينيون ستكون جاهزة في الخريف لاستخدامها في حالات الطوارئ.





وقال عالم الفيروسات إن الصين تقود جهود العالم لتطوير لقاحات للعدوى، مشير إلى أن هناك على الأقل خمسة أنواع مختلفة من لقاحات كوفيد-19 تعمل البلاد على تطويرها، وفقًا لتقرير نشرته الحكومة المركزية يوم الأحد.





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وأكد العالم، البالغ من العمر 83 عاما، أنه من المهم التعامل مع جائحة الفيروس المستجد بالتطعيم الشامل، وليس مناعة القطيع.





وانتقد عالم الأوبئة مناعة القطيع، وهو مفهوم أثارته الحكومة البريطانية في بداية الجائحة كوسيلة لمحاربة المرض الفتاك، مؤكدا أنها سيكلف الكثير من الارواح.





وتشير مناعة القطيع إلى الحالة التي اكتسب فيها عدد كافٍ من السكان مناعة ضد المرض حتى لا ينتشر داخل هذه المجموعة.





وقال الدكتور زونج: "تحتاج البلاد إلى إصابة ما بين 60 إلى 70 في المائة من سكانها [لمناعة القطيع]. إذا كان الأمر كذلك، فإن سبعة في المائة من هؤلاء سيموتون [بسبب المرض].



