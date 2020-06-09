AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نعمل على 5 أنواع.. كبير الأطباء في الصين يعلن موعد طرح أول لقاح لـ فيروس كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:06 م
كبير الأطباء في الصين
كبير الأطباء في الصين يعلن موعد طرح أول لقاح لـ فيروس كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلن كبير المستشارين الطبيين في الصين أن أول اللقاحات ضد مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يكون جاهزا في بداية الخريف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الدكتور زونج نانشان، الذي تم تعيينه لقيادة حرب البلاد ضد كوفيد-19، إنه بعض اللقاحات التي طورها العلماء الصينيون ستكون جاهزة في الخريف لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وقال عالم الفيروسات إن الصين تقود جهود العالم لتطوير لقاحات للعدوى، مشير إلى أن هناك على الأقل خمسة أنواع مختلفة من لقاحات كوفيد-19 تعمل البلاد على تطويرها، وفقًا لتقرير نشرته الحكومة المركزية يوم الأحد.

اقرأ ايضا

وأكد العالم، البالغ من العمر 83 عاما، أنه من المهم التعامل مع جائحة الفيروس المستجد بالتطعيم الشامل، وليس مناعة القطيع.

وانتقد عالم الأوبئة مناعة القطيع، وهو مفهوم أثارته الحكومة البريطانية في بداية الجائحة كوسيلة لمحاربة المرض الفتاك، مؤكدا أنها سيكلف الكثير من الارواح.

وتشير مناعة القطيع إلى الحالة التي اكتسب فيها عدد كافٍ من السكان مناعة ضد المرض حتى لا ينتشر داخل هذه المجموعة.

وقال الدكتور زونج: "تحتاج البلاد إلى إصابة ما بين 60 إلى 70 في المائة من سكانها [لمناعة القطيع]. إذا كان الأمر كذلك، فإن سبعة في المائة من هؤلاء سيموتون [بسبب المرض].

وأوضح الخبير الطبي أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى وفاة 30 إلى 40 مليون شخص، مضيفا "سيكون الأمر مكلفا اللغاية.. ستكون صدمة كبيرة".
نعمل على 5 أنواع.. كبير الأطباء في الصين يعلن موعد طرح أول لقاح لـ فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وثائق تكشف - الصين تخفي معلومات خطيرة ولم تحذر العالم من كورونا .. سر الايام الستة قبل إعلان كوفيد 19 جائحة .. كواليس المؤتمر السري للجنة الصحة الصينية وسبب ذعر اطباء ووهان

مناعة القطيع.. لماذا وصفتها منظمة الصحة العالمية بالوحشية في مواجهة كورونا؟

تقرير يكذب ترامب.. مناعة القطيع لن تنقذ العالم.. والحل بطريقة واحدة

ترامب لـ فوكس نيوز: لدينا معلومات مقلقة عن أصل كورونا في ووهان

شركات أدوية تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

ترشيحاتنا

في ذكري تتويجها.. أجمل 20 إطلالة للملكة رانيا

قلق شديد من تصرفات تركيا بليبيا.. الإمارات ترفض بشدة إدعاءات الوفاق الكاذبة بالأمم المتحدة

بعد حرمان 30 عاما.. حفر اسم ليفربول على كأس الدوري الإنجليزي.. شاهد

شاكر: نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء للمنازل 19.1%

مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من الشاى يخفض الكولسترول

بعد قليل.. إعلان نتيجة الدور الأول لسنوات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعداداية الأزهرية

AdvertisementS

أسعار الكهرباء الجديدة.. شاكر: ضم حلايب وشلاتين لأول مرة على الشبكة القومية

تفشى في أغسطس الماضي.. الأقمار الصناعية تكشف تطورا خطيرا بشأن ظهور كورونا في الصين

الكهرباء: تخفيض سعر الكيلو وات للطاقة الصناعية 10 قروش

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020.. التطبيق يبدأ من يوليو القادم

أسعار الكهرباء الجديدة.. الوزير: نعترف أن لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل

نعمل على 5 أنواع.. كبير الأطباء في الصين يعلن موعد طرح أول لقاح لـ فيروس كورونا

الكهرباء توضح الفئات المطبق عليها الزيادة الجديدة..فيديو

لا أعلم من أين تأتي بهذا الحديث؟.. شوبير لـ مرتضى منصور: ملكش دعوة بالأهلي

داء الفيالقة.. مرض تنفسي قاتل يصيب العالم بعد كورونا

الصحة تكشف تفاصيل الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى بنها التعليمى

بعد قليل.. إعلان نتيجة الدور الأول لسنوات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعداداية الأزهرية

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: الزيادة الجديدة في الأسعار معقولة.. وتوقيت القرار ليس شخصيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور

بعد بتر ساقيه.. طفل 5 أعوام يطلق حملة لجمع التبرعات لصالح مستشفى للأطفال

حفاظًا على التباعد الاجتماعي.. عروسان يقيمان حفل زفافهما في حضور 6 أشخاص.. شاهد