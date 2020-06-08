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منوعات

بدء تجارب لقاح كورونا الأسبوع المقبل في بريطانيا.. تفاصيل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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احمد شريف

أعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن التجارب البشرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا ستبدأ في المملكة المتحدة الأسبوع المقبل.


ووفقا للصحيفة، قام فريق من جامعة إمبريال كوليدج في لندن ببناء لقاح يأمل أن يوفر مناعة ضد فيروس السارس - CoV - 2 ، الذي يسبب فيروس كورونا.


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وتقول الجامعة إن اللقاح سيدخل المرحلة الأولى، واثنين من التجارب السريرية على  300 شخص في 15 يونيو.


فيما يخضع حاليًا لقاح منفصل من خبراء في جامعة أوكسفورد لتجارب سريرية بشرية.


وسجلت المملكة المتحدة اليوم، الإثنين، 55 حالة وفاة أخرى بسبب فيروس كورونا، في أدنى عدد يومي منذ فرض الحظر ببريطانيا؛ في حين لم تسجل أسكتلندا وأيرلندا الشمالية أي وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي.


ويقول رؤساء وزارة الصحة إن العدد الرسمي للضحايا يبلغ الآن 40597، لكن تقارير قاتمة منفصلة تقول إن العدد الحقيقي للوفيات أكبر ويتجاوز الآلاف.

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