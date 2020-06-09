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أخبار العالم

طائرة إماراتية تهبط رسميا في إسرائيل لأول مرة.. اعرف السبب

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:12 م
طائرة إماراتية تهبط
طائرة إماراتية تهبط في رسميًا فى إسرائيل لأول مرة
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سمر صالح
ذكرت قناة "كان" العبرية اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن تهبط طائرة إماراتية في مطار بن جوريون الإسرائيلي الليلة بشكل رسمي وبشعار شركة الطيران لأول مرة.


وقالت "كان" إن الطائرة ستحمل معدات واقية ضد فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 لـ الفلسطينيين وذلك بشعارها الرسمي التابع لشرطة طيران ابوظبي لأول مرة.


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وأكدت القناة العبرية أن الطائرة ستصل بشكل مباشر من الإمارات إلى مطار بن جوريون في تل أبيب، وستبقى لمدة ساعة ونصف في المطار حتي إتمام إفراغ حمولتها.


وتحمل الطائرة مساعدات طبية وأجهزة تنفس صناعية للفلسطينيين في الضفة والقطاع، وهي المرة الثانية خلال شهر.


ومن المتوقع أن تحمل الطائرة لأول مرة شعار شركة الطيران الإماراتية، وذلك خلافا للطائرة التي حطت بالبلاد سابقًا دون أن تحمل أي شعار لدولة الإمارات أو لشركة الطيران المتحدة.


وأكدت الإذاعة العبرية أنه تم تنسيق الاتصالات لنقل الشحنة عبر وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة.
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