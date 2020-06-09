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أخبار العالم

لبحث مخططات الضم.. جانتس يزور الأردن قريبا للقاء الملك عبد الله

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:29 ص
جانتس يزور الأردن
جانتس يزور الأردن قريبا للقاء الملك عبد الله
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم، الثلاثاء، أن رئيس وزراء إسرائيل البديل، ووزير الجيش بيني جانتس، سيزور الأردن قريبا، للقاء الملك عبد الله الثاني وهو ما أكدته التقارير الأردنية.
 
ونقلت "يسرائيل هيوم" عن صحيفة "الرأي اليوم" الأردنية، أن بيني جانتس سيجري زيارة خاصة للأردن خلال الأسابيع القادمة.

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وقالت الصحيفة، إن جانتس، سيجتمع مع الملك عبدالله، بهدف العمل على تهدئة حالة التوتر بين البلدين، عشية تطبيق مخطط ضم بالضفة.
 
وأضافت الصحيفة، أن جانتس يحاول أن يطمئن الملك عبدالله، ويزيل مخاوفه بشأن مخطط الضم، وهو مقتنع أنه قادر على فعل ذلك.
 
وأشارت الى أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي،  وصف عملية الضم، بالكارثة التي ستؤدي لانهيار اتفاق السلام مع إسرائيل.
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