يا ريت الناس تتعلم منك ويتبرعوا بالبلازما.. هكذا دعم النجوم إيمان العاصي بعد إعلان رحلتها مع فيروس كورونا

نشرت الفنانة إيمان العاصي فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تحكي فيه تجربتها مع فيروس كورونا، وقالت:" اكتشفت نتيجة التحليل الخاص بي إيجابي أخر يوم رمضان، وبعدها قمت بعمل مجموعة من التحاليل وطلعت سلبي، وفي الفترة دي كل المخالطين عملوا تحاليلهم طلعوا كلهم سلبي، وكان أهم تحليل ليا داخل وزارة الصحة".

وتابعت أنها عاشت مأساة نفسية كبيرة خوفا على المقربين لها"، ومتخوفوش الناس اللى عندهم كورونا وخفت، وانا متعافية الآن ومفيدة حاليا للناس ومن الممكن التبرع بالبلازما، والأعراض اللى جاتلي كانت بسيطة".

وحرص عدد من الفنانين على دعمها.

فقد كتب الفنان كريم قاسم:" أنا فخور بيكي وعلى مشاركة تجربتك الف حمد الله علي سلامتك".

فيما داعبها أحمد السعدني وعلق:"بطلي كدب يا ايمان انتي لسه مخفتيش و محمره من الحراره، حمدالله عالسلامه يا باشا".

وعلق محمد عبد العزيز:"ايه ده الف سلامه عليكى انا لسه عارف منك انتى دلوقتى اصلا، الف الف سلامه و ربنا يبعد عنك اى حاجه وحشه ان شاء الله".

وأما لقاء الخميسي فكتبت:"الف حمد الله ع السلامه ياروحي ا، حبيبة قلبي انا ماكنتش عارفه سامحيني لو ماسألتش واتطمنت عليكي".

وكتبت مى سليم:"الف سلامة عليكي الحمدالله انك بخير ربنا يحفظك".

وعلقت ريم البارودي:"سلامتك حبيبتي الف مليون سلامه وحمدالله علي السلامه والحمدالله دائما وابدا تستاهلي خير الدنيا".

وكتبت بشرى:"الف حمدلله على سلامتك يا ايمان ...الحمدلله انك بخير دلوقتى و فعلا بقيتى مفيدة اكتر من اى حد سليم و مجالوش الفيروس...ياريت ناس كتير تتعلم منك ويتبرعوا بالبلازما عشان ينقذوا ناس تانية كتير مصابة عشان الواحد دمه محروق من إللى بنسمعه عن حالة اللامبالاه و انعدام الإنسانية إللى عايشينها الفترة العصيبة دى و احنا اصلا طمعانين فى كرم و رضا و لطف ربنا".