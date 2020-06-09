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مرأة

بإطلالة أنيقة.. نجوى كرم تبرز قوامها الرشيق على إنستجرام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:37 م
نجوى كرم
نجوى كرم
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة.

وأطلت نجوى كرم على جمهورها مرتدية بلوزة باللون الأبيض في الأسود، مكشوفة من منطقة الصدر، ونسقت معها بنطال جينز باللون الكحلي الفاتح يبرز عن قوامها الرشيق.

وانتعلت نجوى كرم حذاء رياضي باللون الأبيض المميز لاستكمال إطلالتها الأنيقة.

وتركت نجوى كرم خصلات شعرها البني منسدله بطريقة ناعمة أعلى الكتف.

وأما من الناحية الجمالية وضعت نجوى كرم بعض لمسات المكياج المرتكز على الألوان البنية، فاختارت اللون البني الفاتح في الشفاه، ووضعت اللون الابيض كطلاء للأظافر.

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