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مرأة

بـ ملابس غريبة.. نجوى كرم تثير الجدل فى أحدث ظهور

الخميس 28/مايو/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جديدة.

وتألقت نجوى كرم بإطلالة غريبة ، مرتدية جيب باللون الابيض وبها بعض الكرات باللون الاسود ونسقت معها شيميز باللون الاسود، وحزاما وسط باللون الاحمر، وهو ما ابرز نحافة خصرها.

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ووضعت نجوى كرم بعض اللمسات البسيطة التي تبرز جمال ملامحها، مرتكزة على الألوان الهادئة.

وتركت نجوى كرم خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.


يذكر أن نجوى كرم تحظى بشهرة كبيرة فى العالم العربى، ولكنها لم تقدم أغاني مصرية وهو ما لم يحقق لها انتشارا كبيرا بين الجمهور المصرى.

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