بملابس عصرية.. نجوى كرم تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة عصرية.





وتألقت نجوى كرم في أحدث ظهور لها، مرتدية الملابس الكجوال، فاختارت أن ترتدي توب باللون النبيتي مع جاكيت جينز بطريقة مميزة، ونسقت معه بنطال جينز ممزق من أحد الجوانب.





وانتعلت نجوى كرم هاف بوت باللون الأسود الأنيق ذا الكعب العالي لتكشف عن أنوثتها بالإطلالة العصرية.





وارتدت نجوى كرم النظارة الشمسية على أحدث صيحات الموضة بشكل يجذب الأنظار لها، مع عدم التكلف بارتداء الإكسسوارات فهي من الفنانات التي تميل إلى البساطة.





وتركت شعرها البني مسندلا بطريقة جذابة على كتفيها لتناسب إطلالتها الصباحية.





وأما من الناحية الجمالية استخدمت الألوان الهادئة التي تظهر بها دائما وتناسب بشرتها الناعمة.