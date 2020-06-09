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محافظات

مبادرة لدعم مصابي كورونا في الحجر المنزلي بقها.. توفير الأدوية والاستشارات الطبية والدعم النفسي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:08 م
مبادرة لدعم مصابي
مبادرة لدعم مصابي كورونا في الحجر المنزلي
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إبراهيم الهوارى
أعلنت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها إطلاق مبادرة لدعم مصابي كورونا في الحجر المنزلي بنطاق المدينة والمناطق التابعه لها في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة "كوفيد19" وتوفير احتياجاتهم ومطالبهم من أدوية وتنفس صناعي ومواد غذائية دون الحاجة للخروج من المنزل لمنع انتقال العدوى.


وأوضحت رئيسة المدينة أن المبادرة يشارك فيها مجلس المدينة وأطباء وصيادلة وصيدليات ومجموعات شبابية من المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه تم تدشين صفحة على فيس بوك للتواصل وتلقي طلبات واحتياجات المرضى من منازلهم تحت اسم جروب الحجر المنزلي لمدينة قها وربط كافة المرضى وذويهم جميع الجهات المشاركة في المبادرة حيث يقوم المريض بإرسال متطلباته واحتياجاته ويقوم مسؤولي الصفحة بتوفيرها.

وأضافت أمل أن الجروب قد أعلن عن أرقام تليفونات الأطباء المشاركين في المبادرة للاتصال بها وطلب المشورة الطبية والعلاجية والنصائح والتوعية وخدمات العلاج عن بعد للمرضى وذويهم والجمهور العام.

كما تم الإعلان عن قائمة صيدليات توفر الأدوية للمرضي مجانا وبأسعار مخفضة حيث تبرعت عددا من الصيدليات بتوفير ما يلزم كما تساعد الصفحة في توفير التدخل السريع من تمريض وجلسات تنفس صناعي ومتابعة التحليلات وأعمال التطهير والدعم النفسي والمعنوي للمرضى في الحجر المنزلي دون الحاجة للاختلاط أو النزول من المنازل خشية نقل الدعوى.

وأوضحت أن الصفحة تقدم أيضا بثا مباشرا للاطباء للدعم النفسي والمعنوي والإستشارات المطلوبة للمرضي من خلال التواصل عبر التواصل الإجتماعي مشيرة ان البداية ستكون الخميس المقبل الساعة الـ 8 مساء مع الدكتور بسيونى عيد البسيوني اخصائى الطب النفسى وعلاج الإدمان بعنوان المرض النفسي مش عيب بهدف توفير الدعم المعنوي للمرضي وتوصيل رسالة توعوية للمواطنين المشاركين في الصفحة بالإجراءات الوقاية من الفيروس لتقليل نسبة الإصابات.

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