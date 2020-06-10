شاهد .. فورد موستنج ماخ 1 موديل2021 بقوة خارقة

ينتظر جميع محبى السيارات عالية الأداء والسرعة السيارة فورد موستنج ماخ 1 2021 لفترة طويلة، بعد الإعلان عنها من قبل الشركة بأنها ستكون سيارة ذات اداء مذهل.





وقالت شركة فورد إن موستنج ماخ 1 ستحصل على قوتها من محرك V8 سعة 5 لتر، لكنها لم تحدد مقدار القوة التي يولدها المحرك، في حين أعطتنا الصور التي كشفت عنها صانعة السيارات الأمريكية فكرة جيدة عما ستبدو عليه السيارة الإنتاجية المنتظرة.





ولكن بعد تسريب عدد من المعلومات عن موستنج ماخ 1 2021 ، فنستطيع القول بان السيارة القوية ستحصل على قوة لا تقل عن 525 حصان وعزم دوران لا يقل عن 610 نيوتن.متر.





لا يقتصر الأمر على منح ماخ 1 تفوق في القوة على موستنج بوليت 2020 والتي يولد محركها قوة 480 حصان و570 نيوتن.متر من عزم الدوران، ولكن قوة ماخ 1 قد تجعلها أسرع من موستنج GT350 وGT350R الحالية، حيث يستخدم كلا الطرازين محرك V8 سعة 5.2 لتر بقوة 526 حصان و582 نيوتن.متر من عزم الدوران.





وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح كيف ستستخرج فورد هذه القوة الكبيرة من محركها V8 سعة 5 لتر، ومع ذلك، يمكن أن تقوم صانعة السيارات الأمريكية بتعديل أعمدة الكامات ورؤوس الأسطوانات لاستخراج قوة 525 حصان كما تعد.





وتُظهر الصور الأخيرة لسيارة العضلات التي أصدرتها فورد أنها ستحصل على واجهة أمامية مخصصة تحتوي على مآخذ هواء دائرية على جانبي الشبك الأمامي، كما ستحتوي على جناح خلفي كبير ومشتت هواء وأنابيب عادم رباعية، في حين ظهرت النماذج الأولية التي تم اختبارها على جنوط 19 بوصة مع إطارات ميشلان بايلوت سبورت كاب 2 305/30 الضخمة.