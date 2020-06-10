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فن

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:45 ص
الفنانة رجاء الجداوى
الفنانة رجاء الجداوى
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شروق حمدى
كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها من خلال منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
ونشرت أميرة مختار مجموعة من الصور لدكاترة مستشفى الاسماعيلية التى تتلقى فيها الفنانة رجاء الجداوى العلاج، وعلقت "بالرغم من إن أمي لسه تعبانة جدا وما زالت في الرعاية إلا أن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا على كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى".

وأضافت أميرة مختار: "ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعا ويارب يتمم شفاها على خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس ويحميكم منه جميعًا".

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، اكتشفت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت على أثرها إلى مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.
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