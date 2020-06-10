الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

التاجي، أصيبوا بمشاكل حادة في الكلى وبعضهم كان يحتاج

كشف تقرير جديد نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية ، عن أن نسبة كبيرة من المرضى

وأكد التقرير أن مشاكل الكلى أكثر انتشارًا لدى مرضى الفيروسات التاجية ، في مدينة نيويورك أكثر من أي مكان آخر في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

وبحسب ديلي ميل البريطانية، أصيب أكثر من ثلث المرضى في نيويورك بإصابات حادة في الكلى ، والتي تحدث عندما تفشل الكلى أو تتضرر وتصبح غير قادرة على تصفية النفايات.

ووجدت دراسة جديدة أن ما يقرب من 34 ٪ من المرضى في المستشفى في مركز طبي في مدينة نيويورك أصيبوا بإصابات حادة في الكلى ،و 13 في المئة كانوا بحاجة إلى غسيل الكلى .