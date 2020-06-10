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الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:15 ص
صدى البلد
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رشا عوني
كشف تقرير جديد نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية ، عن أن نسبة كبيرة من المرضى المصابون بفيروس كورونا التاجي، أصيبوا بمشاكل حادة في الكلى وبعضهم كان يحتاج غسيل كلوي.

وأكد التقرير أن مشاكل الكلى أكثر انتشارًا لدى مرضى الفيروسات التاجية ، في مدينة نيويورك أكثر من أي مكان آخر في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.


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وبحسب ديلي ميل البريطانية، أصيب أكثر من ثلث المرضى في نيويورك بإصابات حادة في الكلى ، والتي تحدث عندما تفشل الكلى أو تتضرر وتصبح غير قادرة على تصفية النفايات.

ووجدت دراسة جديدة أن ما يقرب من 34 ٪ من المرضى في المستشفى في مركز طبي في مدينة نيويورك أصيبوا بإصابات حادة في الكلى ،و 13 في المئة كانوا بحاجة إلى غسيل الكلى .

وفي تقرير آخر ، أجرى باحثون في المركز الطبي الجامعي "هامبورج- إيبندورف في ألمانيا عمليات تشريح على 27 مريضًا ماتوا بسبب فيروس كورونا، وعلى الرغم من وجود أعلى حمولة فيروسية في الجهاز التنفسي ، إلا أن 12 مريضًا منهم كان لديهم خلايا فيروسية في الكلى.
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