الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

كشف تقرير جديد نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية ، عن أن نسبة كبيرة من المرضى المصابون بفيروس كورونا التاجي، أصيبوا بمشاكل حادة في الكلى وبعضهم كان يحتاج غسيل كلوي.
وأكد التقرير أن مشاكل الكلى أكثر انتشارًا لدى مرضى الفيروسات التاجية ، في مدينة نيويورك أكثر من أي مكان آخر في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
اقرأ أيضًا
هل شرب السوائل يقي من كورونا واستئصال اللوزتين يساهم في الإصابة به؟.. طبيب يجيب
وبحسب ديلي ميل البريطانية، أصيب أكثر من ثلث المرضى في نيويورك بإصابات حادة في الكلى ، والتي تحدث عندما تفشل الكلى أو تتضرر وتصبح غير قادرة على تصفية النفايات.
ووجدت دراسة جديدة أن ما يقرب من 34 ٪ من المرضى في المستشفى في مركز طبي في مدينة نيويورك أصيبوا بإصابات حادة في الكلى ،و 13 في المئة كانوا بحاجة إلى غسيل الكلى .
وفي تقرير آخر ، أجرى باحثون في المركز الطبي الجامعي "هامبورج- إيبندورف في ألمانيا عمليات تشريح على 27 مريضًا ماتوا بسبب فيروس كورونا، وعلى الرغم من وجود أعلى حمولة فيروسية في الجهاز التنفسي ، إلا أن 12 مريضًا منهم كان لديهم خلايا فيروسية في الكلى.