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أخبار العالم

نجح على الحيوانات.. دواء كوري «يقضي تماماً» على كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:26 ص
شركة كورية جنوبية
شركة كورية جنوبية تختبر علاج لكورونا على البشر
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قسم الخارجي
وسط تسارع شركات الأدوية لتطوير علاجات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أعلنت شركة "دايوونج" الكورية الجنوبية أن عقار "نيكلوساميد" المضاد للطفيليات، قضى، خلال تجارب أجرتها الشركة،  على "كوفيد-19" في رئة بعض الحيوانات.

وقالت الشركة الكورية إن العقار المضاد للفيروسات "قضى تماما" على المرض في أنسجة رئة حيوان النمس، وعالج الالتهابات، معلنة عزمها بدء تجارب سريرية على البشر في يوليو المقبل، وفقا لوكالة "رويترز".

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وأوضح مسؤول في دايوونج أن 3 شركات أخرى  على مستوى العالم تجري تجارب على عقار "نيكلوساميد" كعلاج لفيروس كورونا، مضيفا أن شركته هي الوحيدة التي عرض الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم.

وتجري شركة الأدولية اختبارات على حيوان النمس منذ 3 أشهر تقريبا، حيث يقول  جيون سينج هو المدير التنفيذي للشركة إنهم يخططون لاستكمال التجارب على البشر والحصول على الموافقة على دواء علاج كورونا بنهاية العام الجاري، وذلك استنادا  إلى النتائج الإيجابية للتجارب على الحيوانات.

وبحسب الوكالة، قفز سهم دايوونج 48.2 % خلال 3 أيام تداول حتى الثلاثاء، بعد إعلان الشركة عن الدواء الأسبوع الماضي، بينما لم تظهر التجارب البشرية لعدد من الأدوية واللقاحات أي نتائج بشأن وجود علاج مؤكد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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