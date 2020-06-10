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أخبار العالم

حيوان متهم بنقل فيروس كورونا للبشر.. قرار طارئ من الصين تجاهه

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:10 ص
الصين تحذف حيوان
الصين تحذف حيوان آكل النمل الحرشفي البنغول من قائمة الأدوية
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رحيم يسري
كشفت تقارير إعلامية عن قرار السلطات في الصين إزالة اسم حيوان "آكل النمل الحرشفي" من قائمة رسمية معتمدة للطب الصيني التقليدي، في خطوة أشادت بها مجموعات حماية الحيوان الدولية، وهو الحيوان الذي وردت تقارير غير مؤكدة، عن كونه السبب في نقل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للبشر.

ويعد القرار خطوة رئيسية في القضاء على التجارة في حيوان "آكل النمر الحرشفي" المهدد بالانقراض بأنواعه المختلفة، بإشادة مختلف الجمعيات المعنية بحقوق البيئة والحيوان، بحسب صحيفة "الجارديان".

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ويؤمن المتخصصون في الطب الصيني التقليدي بالفوائد العلاجية للمواد المأخوذة من هذا الحيوان، إلا أن الصين لم تكشف السبب الرئيسي وراء سحب اسم "آكل النمل الحرشفي" من القائمة الطبية.

كما يستخدم "البنجول" كطعام في عدد من البلدان الآسيوية خاصة الصين، فيما ظهرت تقارير حول احتمالية أن يكون الحيوان هو مصدر محتمل لوباء كورونا.

فيما أثنت منظمات عالمية تهتم بحقوق الحيوان بقرار الصين، مؤكدة أنه يعد اعترافا بالحاجة الملحة إلى حماية حيوانات البنجول المهددة بالانقراض.

وطالبت المنظمات، الصين، بالعمل على تغيير سلوك المستهلكين لتلك الحيوانات، مرحبة بخروج المواد المستخرجة من البنجول من لائحة الأدوية الصينية.

وأوقفت الصين خلال الأشهر الماضية التجارة في الحيوانات البرية بغرض استهدامها في الطعام، خاصة بعد ظهور فيروس كورونا "كوفيد-19" في سوق ووهان للحيوانات.
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