خطوبة نيللى كريم.. 10 معلومات لا تعرفها عن خطيبها عمر إسلام وزيجاته.. صور

صاحب محال تراينون الشهيرة.

الصديق المقرب من النجم الهضبة عمرو دياب.

وامتلك مجموعة من الكافيهات واقتربت أملاكه إلى ما يقرب من 90 متجرا.

وامتلك مجموعة من الكافيهات واقتربت أملاكه إلى ما يقرب من 90 متجرا.

وكان أحد الرواد فى استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر.

وكان أحد الرواد فى استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر.

وانضم إلى شركته المملوكة لعائلته عام 1989.

وانضم إلى شركته المملوكة لعائلته عام 1989.

وأكمل تعليمه في لوس أنجلوس في أمريكا.

وأكمل تعليمه في لوس أنجلوس في أمريكا.

ظهر عمر قبل ذلك في إحدى الإعلانات الدعائية لشركة إتصالات، وروى تفاصيل نقله لمشروع «The Coffee Bean» من أمريكا إلى مصر.





سبق له الزواج من الفنانة التشكيلية الفلسطينية الأمريكية "جنان شحادة".



