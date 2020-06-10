خطوبة نيللى كريم.. 10 معلومات لا تعرفها عن خطيبها عمر إسلام وزيجاته.. صور

تصدر رجل الأعمال عمر إسلام تريند جوجل وذلك بعد أن أعلنت الفنانة نيللى كريم خطوبتها منه أمس فى الجونة واقتصرت الخطوبه على المقربين فقط.
اقرأ أيضا
نرصد 10 معلومات عن عمر اسلام رجل الأعمال وخطيب نيللى كريم.
صاحب محال تراينون الشهيرة.
الصديق المقرب من النجم الهضبة عمرو دياب.
تخرج رجل الأعمال عمر إسلام من الجامعة الأمريكية تخصص اقتصاد وإدارة أعمال.
وأكمل تعليمه في لوس أنجلوس في أمريكا.
وانضم إلى شركته المملوكة لعائلته عام 1989.
وكان أحد الرواد فى استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر.
وامتلك مجموعة من الكافيهات واقتربت أملاكه إلى ما يقرب من 90 متجرا.
ظهر عمر قبل ذلك في إحدى الإعلانات الدعائية لشركة إتصالات، وروى تفاصيل نقله لمشروع «The Coffee Bean» من أمريكا إلى مصر.
سبق له الزواج من الفنانة التشكيلية الفلسطينية الأمريكية "جنان شحادة".
وأنجب منها توأم ذكر وأنثي، هما "سامو - تيا" ويعيش سامو فى لندن بينما تيا مع والدتها فى دبى.