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أخبار البلد

الصحة العالمية: 40 دولة تشارك في التجارب السريرية لأبحاث فيروس كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:03 ص
الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية
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محمد غالى
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط أكدت على جميع البلدان بالإقليم باستخدام الكمامات لتحجيم فيروس كورونا المستجد.
 
وأضاف المنظري، أنه لا يوجد دواء آمن وفعال لـ فيروس كورونا المستجد، وتمت إعادة استخدام عقار  الهيدروكسي ببعض دول الإقليم، والأردن انضمت بآخر المطاف.

وأكد أنه توجد 40 دوله تشارك في التضامن السريري، لتسريع وتيرة البحث والتطوير.

وأشار إلى أن المنظمة وفرت المستلزمات الطبية والوقائية إلى 133 دولة بالإقليم، بالإضافة إلى توفير 1.5 اختبار لفيروس كورونا.


ويعقد مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو كونفرانس عن مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت القاهرة. 

ويناقش المؤتمر الصحفي أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، كما يشمل تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

ويتحدث بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.
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