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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: 6 ملايين شخص مصابون بـ كورونا في العالم

الأحد 31/مايو/2020 - 10:33 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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أ ش أ
أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها مساء اليوم الأحد أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم اقترب من 6 ملايين حالة إصابة ( 5 ملايين و 934 ألفا و 936 حالة ) في الوقت الذى بلغ فيه عدد حالات الوفاة 367 ألفا و 166 حالة.


وأوضحت المنظمة - في تقرير وزعته في جنيف - أن عدد الحالات بلغ في أفريقيا 100 ألف و 610 حالات بينما بلغ في الأمريكتين 2 مليون و 743 ألفا و793 حالة وبلغت الوفيات 157 ألفا و 702 حالة، أما في منطقة شرق المتوسط فبلغ عدد حالات الإصابة نحو 505 آلاف حالة.




وأشار التقرير إلى أن عدد الحالات في أوروبا بلغ 2 مليون و 142 ألفا و 547 حالة في الوقت الذي بلغ فيه عدد حالات الإصابة في منطقة جنوب شرق آسيا 260 ألفا، والوفيات 7431 حالة، وفي جنوب الباسفيكي 181 ألف حالة و 665 حالة والوفيات 7028 حالة.

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