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الصحة العالمية: الذباب لا يتسبب في نقل فيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 07:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
بعد انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم، وعدم الوصول إلى لقاح للتصدى ضد فيروس كورونا، انتشرت العديد من الأخبار حول طرق نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الذباب لا يتسبب فى عدوى فيروس كورونا، وذلك لأنه لا يقوم بنقلها من مكان لآخر، لأن الفيروس ينتقل بشكل رئيسي عن طريق القطرات التى تنبعث من الشخص المصاب.


كما نبهت وزارة الصحة، بأن يفضل اتباع طرق الحماية بشكل يومى فى المنزل، والحرص على تنظيف الأسطح وتعقيمها، وغسيل اليدين بشكل مستمر قبل لمس الوجه.

كما يجب الحرص على تناول الأطعمة الصحية، وتناول الفاكهة والخضراوات، والجلوس فى الشمس يوميًا بشكل كافٍ للحصول فيتامين " د" ، الذى يقوى المناعة للحماية ضد فيروس كورونا.

والحرص على ارتداء الكمامة عند التواجد فى الأماكن المزدحمة، والحفاظ على المسافة الشخصية بينك وبين الأشخاص الأخرى لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

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