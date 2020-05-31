انتشار فيروس كورونا جعل الفئران أكثر عدوانية.. اعرف السبب

بعد انتشار فيروس كورونا فى جميع دول العالم، وإصابة العديد من الأشخاص به؛ أدى ذلك إلى غلق العديد من الأماكن، وخاصة المطاعم التى يمكن أن يجتمع بها الكثير من الأشخاص.





وقد أدى غلق المطاعم والمحال التجارية إلى قلة تواجد فضلات الطعام، وكان لهذا العديد من التوابع، منها إجبار الفئران على البحث عن مصادر جديدة للطعام وتغيير سلوكها.









ونتيجة لذلك ، يمكن أن يدفعهم الجوع إلى أن يصبحوا أكثر جرأة في العثور على مصادر غذائية جديدة، كما أصبحوا اكثر عدوانية لعدم القدرة على تواجد الطعام كما فى السابق.

كما أن السلوك العدواني ليس موجها نحو البشر، بل تجاه الفئران الأخرى أو المباني، حيث تبحث القوارض عن الفجوات والشقوق للدخول والعثور على الطعام.





