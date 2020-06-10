الصحة العالمية لـ صدى البلد : نتواصل مع السعودية لحسم مصير موسم الحج

أكدت د. داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط أن هناك مشاورات وإتصالات مستمرة بين المنظمة والمملكة السعودية للنقاش والبحث حول مستقبل موسم الحج.





وأوضحت فى ردها على سؤال لـ صدى البلد حول مستقبل موسم الحج فى ظل انتشار فيروس كورونا أن القرار قد يصدر خلال الأيام القليلة القادمة لافتة أنه حال حال الإستقرار على عودة الحج سيراعي الاشتراطات الصحية وسيكون بالتنسيق بين المنظمة والمؤسسسات السعودية.









ويناقش المؤتمر الصحفي أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، كما يشمل تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد علي أسئلة الصحفيين والإعلاميين .



