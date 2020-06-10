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فن

المسحة الثانية سلبية.. إيمان العاصى تعلن تعافيها من فيروس كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:06 م
ايمان العاصى
ايمان العاصى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ايمان العاصى صورة من نتيجة اخر مسحة كورونا له عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى. 

وكشفت نتيجة المسحة الاخيرة التى اجرتها ايمان العاصى بعد ان اعلنت اصابتها وتعافيها من فيروس كورونا سلبية. 

وأثارت الفنانة إيمان العاصى حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها كافة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكيفية تعافيها فضلا عن استعدادها الكامل للتبرع بالبلازما الخاصة بها. 

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وبدأت القصة بإعلان إيمان العاصى حيث نشرت فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تحكي فيه تجربتها مع فيروس كورونا.

وقالت: "اكتشفت نتيجة التحليل الخاص بي إيجابي آخر يوم رمضان، وبعدها قمت بعمل مجموعة من التحاليل وطلعت سلبي، وفي الفترة دي كل المخالطين عملوا تحاليلهم طلعوا كلهم سلبي، وكان أهم تحليل ليا داخل وزارة الصحة".

وتابعت أنها عاشت مأساة نفسية كبيرة خوفا على المقربين لها"، ومتخوفوش الناس اللى عندهم كورونا وخفت، وانا  متعافية الآن ومفيدة حاليا للناس، والأعراض اللى جاتلي كانت بسيطة". 

وتؤكد أنها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر نتيجة سلبية يوم 29 مايو وكانت قد أجرت قبله ثلاثة تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.

وأضافت أنها فور معرفتها بالنتيجة قامت بتبليغ كل المخالطين وعزلت نفسها عن أسرتها ولعل أصعب شىء هو فصلها عن ابنتها التي لم تستوعب الأمر في البداية ولذلك مرت بحالة نفسية صعبة.

وفي النهاية طلبت أن يرحم الجميع الأشخاص المرضى لأنهم يمرون بظروف نفسية صعبة فور معرفتهم والضغط عليهم يزيد صعوبة تعافيهم. وأكدت أن الشخص المتعافي يمكن أن يكون مفيد وليس منبوذ لانه يستطيع أن يقدم الدعم النفسي للمرضى الآخرين أو يتبرع بالبلازما للمساعدة في علاج المرضى كما شكرت كل من ساعدها على عبور هذه التجربة الصعبة.
المسحة الثانية سلبية.. إيمان العاصى تعلن تعافيها من فيروس كورونا
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