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أخبار العالم

مخططات ضم الضفة.. جانتس يدعو للحفاظ على السلام مع الأردن

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:10 م
جانتس يدعو للحفاظ
جانتس يدعو للحفاظ على السلام مع الأردن
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء تفاصيل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل ووزير الدفاع، بيني جانتس، إلى الحفاظ على اتفاقية السلام الموقعة مع الأردن، مؤكدا أنها "تساهم في الاستقرار الإقليمي".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن دعوة جانتس جاءت خلال لقائه مع قادة المستوطنين، لبحث ضم الضفة الغربية المحتلة.

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وقال جانتس "أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نجلس معا ونناقش القرارات السياسية المحتملة، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق في الآراء".

وأضاف "سنعمل دائما بتعاون كامل مع الأمريكيين، أريد التشديد هنا على أن الولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا وتدعمنا في مسائل استراتيجية وسوف نحافظ على هذه الشراكة".

وتابع "عندما نقدم على خطوات سياسية علينا أن نصغي بعناية لما يحدث داخل المنطقة وحولنا، وأن نحافظ على اتفاقية السلام التي وقعناها مع الأردن (وادي عربة عام 1994)".

وقال جانتس "تلك الاتفاقيات تساهم جدا في استقرار المنطقة وأمننا جميعا".

وتشهد العلاقة الأردنية الإسرائيلية حالة من التوتر والاحتقان، في وقت تعتزم فيه تل أبيب ضم أراض ومستوطنات فلسطينية إليها، وسط تحذيرات مستمرة لعمان من خطورة تلك الخطوة. 
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