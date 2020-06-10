طريقة عمل ترياكي الدجاج الياباني كالمحلات

يجب التنويع في الأطباق التي يتم تحضيرها في المطبخ لذلك سنقدم لكم طريقة عمل ترياكي الدجاج الياباني بطريقة سهلة وبسيطة.
المقادير:
صدر دجاج مقطّع إلى شرائح - 800 غرام
صلصة صويا مقطّع إلى مكعبات - نصف كوب
سكر أبيض- نصف كوب
خلّ- ربع كوب
ماء بارد - ملعقة كبيرة
نشاء ذرة- ملعقة كبيرة
ثوم مهروس - فصّ
فلفل أسود- نصف ملعقة صغيرة
زنجبيل مبشور - ربع ملعقة صغيرة
زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان
الطريقة:
- اخلطي كل المكونات باستثناء الدجاج والزيت النباتي في وعاء عميق.
- أضيفي شرائح الدجاج إلى الوعاء وقلّبيها لتتغلّف جيدًا بالصلصة، واتركيها تنتقع لـ15 دقيقة على الأقل.
- سخّني الزيت النباتي في مقلاة واقلي شرائح الدجاج مع تقليبها من وقت لآخر حتى يتغيّر لونها من كل الجهات.
- أضيفي التتبيلة إلى المقلاة. غطّيها واتركي المكونات على نار خفيفة حتى ينضج الدجاج جيدًا و انزعي الغطاء واتركي الطبق حتى تكثف الصلصة.
- قدّميه ساخنًا مع الأرز الأبيض والخضار السوتيه.
المقادير:
صدر دجاج مقطّع إلى شرائح - 800 غرام
صلصة صويا مقطّع إلى مكعبات - نصف كوب
سكر أبيض- نصف كوب
خلّ- ربع كوب
ماء بارد - ملعقة كبيرة
نشاء ذرة- ملعقة كبيرة
ثوم مهروس - فصّ
فلفل أسود- نصف ملعقة صغيرة
زنجبيل مبشور - ربع ملعقة صغيرة
زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان
الطريقة:
- اخلطي كل المكونات باستثناء الدجاج والزيت النباتي في وعاء عميق.
- أضيفي شرائح الدجاج إلى الوعاء وقلّبيها لتتغلّف جيدًا بالصلصة، واتركيها تنتقع لـ15 دقيقة على الأقل.
- سخّني الزيت النباتي في مقلاة واقلي شرائح الدجاج مع تقليبها من وقت لآخر حتى يتغيّر لونها من كل الجهات.
- أضيفي التتبيلة إلى المقلاة. غطّيها واتركي المكونات على نار خفيفة حتى ينضج الدجاج جيدًا و انزعي الغطاء واتركي الطبق حتى تكثف الصلصة.
- قدّميه ساخنًا مع الأرز الأبيض والخضار السوتيه.