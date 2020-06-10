طريقة عمل دجاج روستو بالخضار أفضل من المطاعم..فيديو

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل " دجاج روستو بالخضار " بمذاق المطاعم والفنادق ،فهى وجبة محببة ومفضلة لدى الكثير من الأشخاص ،يعشق تناولها الجميع ويبادر بطلبها من قائمة المنيو فى المطاعم ونظرا للحجز المنزلى ،وغلق المطاعم يمكنك تحضير دجاج روستو بالخضار بالمنزل .





مقادير دجاج روستو بالخضار





دجاجة بدون عظم

1 كوب سبانخ

نصف كوب طماطم مجففة

ثلاثة أرباع كوب جبنة

فلفل ألوان

ريحان طازج

ربع كوب لوز

بصل

ثوم

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل اسود

مشروم





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* يشوح البصل في ملعقة من الزبدة مع ملعقة من زيت الزيتون ويضاف الثوم.





* يضاف الفلفل والمشروم ثم تضاف الطماطم المجففة والسبانخ وتخلط.





* تحشى الدجاجة بالحشوة وتغلق بالخيط أو بخلة أسنان ثم توضع في قالب على حلقات من البصل والمشروم.



