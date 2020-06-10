AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل دجاج روستو بالخضار أفضل من المطاعم..فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:02 م
دجاج روستو
دجاج روستو
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل " دجاج روستو بالخضار " بمذاق المطاعم والفنادق ،فهى وجبة محببة ومفضلة لدى الكثير من الأشخاص ،يعشق تناولها الجميع ويبادر بطلبها من قائمة المنيو فى المطاعم ونظرا للحجز المنزلى ،وغلق المطاعم يمكنك تحضير دجاج روستو بالخضار بالمنزل .

مقادير دجاج روستو بالخضار

دجاجة  بدون عظم
1 كوب سبانخ 
نصف كوب طماطم مجففة 
ثلاثة أرباع كوب جبنة 
فلفل ألوان 
ريحان طازج 
ربع كوب لوز 
بصل 
ثوم 
ملعقة كبيرة زيت زيتون 
ملعقة كبيرة زبدة 
ملح 
فلفل اسود 
مشروم 


طريقة تحضير دجاج روستو بالخضار

* يشوح البصل في ملعقة من الزبدة مع ملعقة من زيت الزيتون ويضاف الثوم. 

* يضاف الفلفل والمشروم ثم تضاف الطماطم المجففة والسبانخ وتخلط. 

* تحشى الدجاجة بالحشوة وتغلق بالخيط أو بخلة أسنان ثم توضع في قالب على حلقات من البصل والمشروم. 

* تدخل الفرن على درجة حرارة 220 لمدة ثلث ساعة ثم تخفض الحرارة ل 200 وتترك لمدة ساعة إلا ثلث وتقدم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة بصوص الجبن مع صدور الدجاج المشوى

عزومتك عندنا.. أرز بالخلطة وبفتيك بالخضار مع سمبوسك بالجبنة.. والحلو قطايف بالتمر والمكسرات

مقرمشة زي المطاعم.. طريقة عمل كرات الدجاج بالجبن

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلن شروط استخدام الكمامة القماشية

بتجربة عملية على الهواء.. اعرف الفرق بين الكمامة الآمنة والمغشوشة.. فيديو

الكهرباء تطلق المنصة الإلكترونية لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية

حيوان متهم بنقل فيروس كورونا للبشر.. قرار طارئ من الصين تجاهه

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

من الخميس للسبت... الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات كيا بيجاس 2020 خلال شهر يونيو

صدمتها بالسيارة بالخطأ.. أم تتسبب في مصرع طفلتها ذات الـ19 شهرًا

درع الحماية الشخصية.. ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا خلال الرحلات الجوية